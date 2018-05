Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Sonne und Regen: Das perfekte Wetter für den schönsten Regenbogen © Camilla Kleinsasser

Vor allem nachmittags schaueranfälliger, 17 bis 21 Grad. Labil geschichtete Luftmassen bestimmen am Samstag weitgehend das Wetter in Oberkärnten. Vormittags lockern die Wolken öfters auf und besonders über den breiteren Tälern wie dem Drau- und Gailtal zeigt sich sogar länger die Sonne. Im Laufe des Tages werden dann aber die Quellwolken über den Bergen größer und sie breiten sich aus. Ein paar Regenschauer oder sogar vereinzelte Gewitter dürften dann zum Abend hin folgen. "Überall wird man aber nicht unbedingt nass werden", übt sich der Meteorologe Reinhard Prugger in Zweckoptimismus.