Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ab Mittag lässt sich kaum mehr vorhersagen, wo und wann es regnen wird. Es ist unbeständig und mild mit eventueller Neigung zu Gewittern am Abend.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gegen Abend nehmen Regen und Gewitterneigung in Oberkärnten zu © KK/PRIVAT

Bei flacher Druckverteilung bestimmen nun verstärkt tagesperiodische Effekte unseren Wetterablauf. Deshalb kann sich die Sonne vor allem am Vormittag und über den breiteren Tälern länger zeigen und es ist somit auch recht freundlich. Über den Bergen bilden sich dann jedoch im Verlauf des Tages immer mehr und teils auch dickere Quellwolken aus. Diese führen besonders später am Nachmittag und am Abend zu ein paar Regenschauern oder sogar vereinzelten Gewittern. Wo, wann und ob überhaupt es nass wird, ist nur kurzfristig vorherzusagen.