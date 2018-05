Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ino Bodner, Josef Abwerzger, Martin Zlattinger, Magdalena Abwerzger, Gerald Schwager, Herwig Wandling und Wolfgang Klinar © KK/TK SEEBODEN

Der Frühling wurde von der Trachtenkapelle Seeboden mit einem bunten Strauß aus Melodien begrüßt. Hellmuth Koch führte das Publikum im restlos ausverkauften Kulturhaus durch den Abend und begrüßte neben Ehrenobmann Rudolf Egger, auch zahlreiche Gäste aus dem öffentlichen Leben. Nach zwei Stücken der "Minis" unter der Leitung von Johanna Unterzaucher-Gruber lauschte das Publikum den Klängen der Musiker der Trachtenkapelle. Unter der Leitung von Gerald Schwager führte der Musikverein seine Zuhörer in die märchenhafte Welt von Snow White, weiter in die fantastisch-gemütliche Welt der Hobbits, bis hin in ihre Heimat Kärnten, wo er das Publikum den Tauernwind spüren lies.