Im Gailtaler Heimatmuseum werden Fotos aus den 50er Jahren Fotos von heute gegenübergestellt, in Millstatt, Spittal und Mörtschach gibt es Vorträge und im Gailtal findet eine Exkursion statt.

Im Gailtaler Heimatmuseum gibt es Fotos von einst und jetzt zu sehen. © KK/Veranstalter

Fotoausstellung und Lesung

Unter dem Titel "Kärnten auf den zweiten Blick" findet im Gailtaler Heimatmuseum in Hermagor am Donnerstag, den 24. Mai, um 19 Uhr, eine Vernissage mit Fotos von Erika und Irmtraud Hubatschek statt. Die Ausstellung dokumentiert die Veränderungsprozesse unserer Landschaft. Es werden Fotos aus den 50er Jahren und Vergleichsaufnahmen der heutigen Zeit gegenübergestellt. Gleichzeitig liest Engelbert Obernosterer aus "Die Decke - Miniaturen".

"Ich bleib dann mal gesund"

Zu einem Gesundheitsabend von "A wie Abwehrstärkung" bis "Z wie Zahnfleisch" wird am Donnerstag, den 24. Mai, um 20 Uhr, von den Freunden naturgemäßer Lebensweise, in das Kongresshaus in Millstatt geladen. Die Referentin Susanne Flintsch spricht auf informative und humorvolle Art und Weise über Vor- und Nachsorge. Kostenbeitrag 5 Euro für Mitglieder und 7 Euro für alle anderen Interessierten.

"Risikomanagement des Semmering-Basistunnel"

Der Studienbereich Bauingenieurwesen und Architektur der Fachhochschule Kärnten, Standort Spittal, lädt zum Baupraxisvortrag mit dem Titel "Risikomanagement des Semmering-Basistunnel". Am Donnerstag, den 24. Mai, referiert Roland Leitner, um 17 Uhr, im Hörsaal der FH Kärnten in Spittal.

"Ernährung im Alter"

Zu einem Vortrag unter dem Titel "Ernährung im Alter" lädt das FamiliJa - Familienforum Mölltal am Donnerstag, den 24. Mai, um 14 Uhr, in die Kultbox in Mörtschach. Es referiert Christine Kleindienst.

Zeitgenössischer Tanz & Bewegung

Im Art space im Stift Millstatt findet am Donnerstag, den 24. und am Freitag, den 25. Mai ein Kurs mit zeitgenössischem Tanz statt. Der Workshop wird von Leonie Humitsch geleitet und dauert jeweils, von 16.30 bis 17.30 Uhr für Kinder und von 18.30 bis 20 Uhr für Erwachsene. Anmeldung bei Connie Ortner unter Tel. 0664-73 66 07 26

Naturparadies Alte Gail

Im Rahmen der Woche der Artenvielfalt findet am Freitag, den 25. Mai eine geführte Exkursion mit Ulrike Knely zum alten Gailfluss statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Oberschütt, um 9.30 Uhr. Um Voranmeldung unter Tel. 0699-18 17 77 37 wird gebeten. Nähere Informationen gibt es beim Naturschutzbund.

