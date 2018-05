Auf der Mölltalstraße in Lainach prallte ein 14-jähriger Radfahrer gegen den Pkw eines 17-Jährigen, als dieser in eine Gemeindestraße einbog. Der verletzte Radfahrer wurde ins Krankenhaus Lienz geflogen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins krankenhaus Lienz geflogen © Brunner Images

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr war ein 17-jähriger Mann aus Stall mit seinem Pkw auf der Mölltalstraße von Winklern kommend in Richtung Lainach unterwegs. In Lainach, Gemeinde Rangersdorf, bog er von der Bundesstraße nach rechts auf die Gemeindestraße ein. Auf der Gemeindestraße standen zu diesem Zeitpunkt zwei weitere Pkw, welche in die Bundesstraße in Richtung Winklern einbiegen wollten.