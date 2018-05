Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das Jubiläum wird mit einem Festakt am Freitag und einem Tag der offenen Tür am Samstag zelebriert.

Das Granatium gewährt im Stollen Einblick in den Bergbau © KK/Granatium/Wolfgang Kury

"Schon in den 1970er Jahren hatten Radentheiner Wirtschaftstreibende und Touristiker die Idee die Granatschlucht mitten im Ort und die granatführende Ader, die sich bis in die Millstätter Alpen erstreckt, touristisch zu nutzen. Damit sollte der Ort belebt werden“, erzählt Andrea Malle, Geschäftsführerin des Granatiums in Radenthein.

