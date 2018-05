Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Spittaler Tennishalle ist von 31. Mai bis 3. Juni Austragungsort der Europameisterschaft in Musical- & Showdance. Ein buntes Rahmenprogramm ist inkludiert.

Daniel Ramsbacher, Sabine Zechner, Markus Unterguggenberger, Karin Csitkovics und Florian Gaggl © Camilla Kleinsasser

An die tausend aktive Tänzer – da sind Betreuer, Tanzschulleiter und mitreisende Eltern nicht eingerechnet – werden bei der Europameisterschaft im Musical- und Showdance in Spittal dabei sein“, sagt Karin Csitkovics, Präsidentin des gemeinnützigen Tanzverbands Austrian Showdance Union (ASDU) International. Gemeinsam mit Markus Unterguggenberger, Obmann des veranstaltenden Vereins „Beleben wir Spittal“, der künstlerischen Leiterin Sabine Zechner, Tourismusverbandsobmann Daniel Ramsbacher und Florian Gaggl von den Spittaler Wirten stellte sie das Programm für die viertägige Veranstaltung in der Spittaler Tennishalle vor.

