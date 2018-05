„Aus“ für Montessori-Angebot in der Volksschule West in Spittal: Eine politische Diskussion ist darüber entbrannt. Hermann Bärntatz (Neos) und Christoph Staudacher (FPÖ) fordern Politik auf, zu handeln.

Debatte um Bildungsangebot in Spittal ist entfacht © Nicole Kari

Aus heutiger Sicht wird es im kommenden Schuljahr an der Volksschule West in Spittal für die Erstklassler kein Montessori-Angebot mehr geben. Der Grund ist, dass sich zu wenig Kinder für dieses Angebot gemeldet haben und keine Klasse zustande kommt. Die Eltern, die sich Montessori für ihre Kinder wünschen, steigen auf die Barrikaden.

Montessori-Verfechter protestierten am Montag vor der Schule. „Das Bildungsangebot in Spittal muss vielfältig bleiben. Es ist nicht Sinn der Sache, dass etwas, das seit Jahren gut funktioniert, zerstört wird. Die Politik muss hier unbedingt tätig werden“, sagte Gemeinderat Hermann Bärntatz (Neos) bei dieser Demonstration.