Immer wieder ist in Oberkärnten mit Regenschauern zu rechnen © dpa/Stefan Puchner

Ein Tiefdruckgebiet wandert langsam über die Alpen ostwärts. Es beschert uns daher zumeist dichte Wolken und die Sonne kommt tagsüber nur gelegentlich einmal durch. Immer wieder ist auch mit Regen oder mit Regenschauern zu rechnen, schwerpunktmäßig in Richtung Mölltal. Pankratius, Servatius, Bonifatius, kalte Sophie – alles wohlklingende Namen! "Es handelt sich hierbei um die sogenannten Eisheiligen, welche sich dieses Jahr aber als relativ harmlos erweisen", merkt der Wetterexperte Werner Troger so nebenbei an.