Anita Profunser, Viktoria Lindner, Tursem Cimagil, Paul Hassler, Gernot Nischelwitzer, Anna Ranacher und Peter Pirker vor der Gedenkstätte in Greifenburg © MARTINA PIRKER

In Greifenburg fanden zwischen 11. März und 9. April 1938 die schwersten Ausschreitungen von Nationalsozialisten gegen politische Gegner in Kärnten statt. An diese Tage erinnerten die Vereine „aegide“ und „kuland“ bei der Gedenkstätte in Greifenburg, die 2012 von Hans-Peter Profunser errichtet wurde. Paul Hassler erzählte von seinem Vater, der damals in Greifenburg Beschimpfungen und Misshandlungen ausgesetzt war. Gernot Nischelwitzer gab einen Einblick in das Leben seines Vaters, der sieben Jahre Konzentrationslager überlebt hatte.

