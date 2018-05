Facebook

Die Katschberg Straße wird an fünf Tagen gesperrt (Archivbild) © Rie-Press

Die Katschberg Bundesstraße B99 im Bereich der Lieserschlucht zwischen Spittal/Drau und Seeboden ist von 14. bis 18. Mai täglich von 8 bis 17 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Straßenkilometer 88,547 in Seebach (Kreuzung mit der Millstätter Bundesstraße B98 – die sogenannte Seebach-Kreuzung) und Straßenkilometer 90,980 in Spittal/Drau (Kreuzung mit der 10.-Oktober-Straße – die sogenannte Buchleitner-Kreuzung). Grund dafür sind Felsräumungs- und Straßenerhaltungsarbeiten sowie Griffigkeitsmessungen.

Eine örtliche Umleitungsstrecke wird über die Trebesinger Landesstraße L10 und Lurnbichl installiert. Schwerfahrzeuge sollten großräumig über die Tauernautobahn A10 ausweichen.