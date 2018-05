Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Eine 18-jährige Lenkerin übersah beim Einbiegen in die Dorfstraße die 65-jährige Frau. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert.

Die Obervellacherin wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert © (c) FUCHS JUERGEN

Ein Verkehrsunfall ereignete sich Samstag gegen 13 Uhr in Obervellach. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus Hermagor übersah beim Einbiegen in die Dorfstraße eine Radfahrerin, die die Dorfstraße entlang fuhr. Die 65-jährige Obervellacherin wurde vom Fahrzeug zu Boden gestoßen und schwer verletzt in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.