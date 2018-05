Facebook

Los geht’s: Mit Schere, Buntpapier und Stiften begeben sich Kinder auf die Spuren großer Künstler © KK/KULTURINITIATIVE GMÜND

Kunstvermittlung: Diese engagierte Aufgabe hat sich die Kulturinitiative in Gmünd mit Geschäftsführerin Erika Schuster seit über 20 Jahren zum Ziel gesetzt. Und zwar mit Konzepten, die Leuten jeden Alters und Bildungsgrads Kunstverständnis näher bringt. Seit etwa fünf Jahren gibt es zusätzlich ein Kernteam, das sich speziell den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen annimmt. Heidi Penker, Hannes Krämmer, Eva Staber und Annemarie Reichmann führen dieses Jahr kindgerecht durch die Henri-Matisse-Ausstellung in der Stadtturmgalerie in Gmünd und gehen der Frage nach: Wie war und lebte dieser Künstler? Der Franzose ist einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts und konnte in seinen letzten Lebensjahren die Wohnung nicht mehr verlassen. Er verwandelte die Wände dort mit seinen Scherenschnitten in überdimensional große Kunstwerke. Krank und gebrechlich war er, aber er ließ dennoch unermüdlich seine Schere über leuchtend buntes Papier gleiten. Matisse verstarb 1954 im Alter von 84 Jahren. Bei seiner Scherenschnittkunst verschrieb er sich farbenfrohen Formen. Inspiriert haben ihn vor allem die Themen Zirkus und Reisen.