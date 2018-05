Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Radieschen, Karotten, Petersilie und noch viel mehr wächst beim Sozialzentrum in Mühldorf, dank der geschickten Hände der Bewohnerinnen und Bewohner.

Mit Eifer bei der Sache sind die Bewohnerinnen des Senecura Sozialzentrums in Mühldorf © KK/Senecura

Endlich ist der ersehnte Frühling da und erfreut auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims Senecura Sozialzentrum in Mühldorf. Mit viel Geschick und Wissen legten sie Hand an und halfen der Natur auf die Sprünge: Radieschen, Karotten und Petersilie wurde gesetzt, Sträucher gestutzt, damit sie schön austreiben können. So wurde der hauseigene Garten aufgeputzt und frühlingsfit gemacht.