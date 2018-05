Vor vier Jahren nahm sich der Sohn von Marika Lagger-Pöllinger, Bürgermeisterin in Lendorf, das Leben. Er war Opfer von Cyber-Mobbing in zwei unterschiedlichen Fällen. Sie will nun Jugendliche und Eltern für das Thema sensibilisieren.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lagger-Pöllinger: „Das Wichtigste ist, dass sich Opfer von Cyber-Mobbing helfen lassen!“ © Rie-Press

Frau Bürgermeisterin, gemeinsam mit zwei Polizisten diskutieren Sie am 18. Mai in Ihrer Gemeinde Lendorf zum Thema „Cyber-Mobbing“. Warum?

MARIKA LAGGER-PÖLLINGER: Mein Sohn Elias war Opfer von Cyber-Mobbing. Er nahm sich am 30. Jänner 2014 das Leben, weil er aufgrund von Anfeindungen im Internet so sehr in die Enge getrieben wurde, dass ihm kein anderer Ausweg möglich schien. Ich habe mich ausführlich mit Cyber-Mobbing beschäftigt und möchte Jugendliche und Eltern sensibilisieren.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.