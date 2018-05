Facebook

Die Spittaler mit dem libanesischen Jugendskiteam © KK/Privat

Was der Libanon skitechnisch zu bieten hat, erkundeten Manfred Gritzner, Markus Gauster, Christoph Gauster und Stefan Golobic vom Fischer Extreme Ski Team Austria. Noch bevor Freeskiing, also Tiefschnee- und Steilrinnenfahren und Felsenspringen im freien Gelände, „in“ wurde, „waren wir mit extrabreiten Fischer-Ski am Goldeck, haben in den 1990er Jahren an ersten Extremski-Wettkämpfen in den USA teilgenommen und spektakuläre Ski-Aktionen wie etwa die Skierstbefahrung der Staumauer Moserboden in Kaprun durchgeführt“, erzählt Markus Gauster.

Nach 30 Jahren Action haben die Oberkärntner ihren Schwerpunkt nun auf Ski-Abenteuerreisen gelegt. „Ziel ist es, den Skitourismus in Krisengebieten zu fördern, über exotische Skiregionen zu berichten und Projektideen als kleinen Beitrag für den Frieden zu realisieren“, sagt Gauster.

Skifahren und Baden im Meer an einem Tag

Der Libanon ist von der Fläche her kaum größer als Kärnten, hat aber sechs Millionen Einwohner. Viele davon Flüchtlinge aus Syrien und Palästina.

„Die Berge gehen bis auf 3000 Meter Höhe. Bereits in den 1960er Jahren wurden Liftanlagen gebaut. Es gibt eine wachsende Zahl an Freeridern und im Sommer ist Gras-Ski fahren dort beliebt. Ski fahren und Baden im Mittelmeer ist an einem Tag möglich“, weiß Gauster, der mit seinen Kollegen Städte und Einheimische kennenlernte.

Hoffnung für die Jugend

Eingeladen wurden die Spittaler auch vom libanesischen Skitrainer und Skischul-Chef Jean Elias Zgheib und seinem Jugendskiteam. Zgheib lernte im Gegenzug in Spittal das Goldeck und den Mölltaler Gletscher kennen und machte sich ein Bild über hiesige Trainingsmöglichkeiten. Gauster: „Skisport in Krisenregionen kann ein Wachstumsmotor sein. Skitourismus im Libanon ist Hoffnungsträger für die Jugend.“

Spittal: Fischer Extreme Ski Team im Libanon Manfred Gritzner, Stefan Golobic und Markus Gauster vom Fischer Extreme Ski Team Austria Fischer Extreme Ski Team Austria Markus Gauster beim Freeskiing im steilen Tiefschnee. Fischer Extreme Ski Team Austria Schüler in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Fischer Extreme Ski Team Austria Das Skigebiet mit Meer im Hintergrund. Fischer Extreme Ski Team Austria Markus Gauster auf dem Gipfel des Mzaar Peak mit Ausblick auf das Mittelmeer. Fischer Extreme Ski Team Austria Die junge Proskischool Racers mit Trainer Jean Elias Zgheib und den Kärntnern. Fischer Extreme Ski Team Austria 1/6

