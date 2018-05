Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Seit den 1970er Jahren stand die Uhr vermutlich schon still. Uhrmachermeister Werner Beck konnte die Uhr wieder in Gang bringen.

Uhrmachermeister Werner Beck hat die historische Uhr repariert © (c) Rieder Adalbert

Tick-tack, tick-tack – die alte Turmuhr am Hauptplatz in Spittal schlägt wieder im Takt. „Funktioniert hat sie vermutlich seit den 1970er Jahren nicht mehr. So genau ließ sich das nicht mehr recherchieren“, erzählt Günter Arztmann, Sprecher der Eigentümerfamilie Gabriel-Arztmann.

