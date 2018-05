Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert © KLZ/Weichselbraun

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettung nach einem Frontalzusammenstoß auf der Drautal Straße bei Pusarnitz in der Gemeinde Lurnfeld. Am Mittwoch kurz vor 17 Uhr war ein 58-jähriger Polizeibeamter aus dem Bezirk Spittal an der Drau allein mit einem Funkstreifenauto auf der Drautal Straße von Lendorf kommend in Richtung Lienz unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 77-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Spittal mit ihrem Pkw in Richtung Spittal. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Pensionistin mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Polizeiauto zusammen.