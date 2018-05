Facebook

Das Aprilwetter hat sich in den Mai verschoben: Mit Schauern muss gerechnet werden © Jürgen Fuchs

Teils freundlich, wärmer als am Vortag. Aus Westen nähert sich eine schwache Störung an. Der Vormittag verläuft bei einem Mix aus Sonne und Wolken noch weitgehend trocken und zeitweise freundlich. In der labil geschichteten Luft bilden sich aber bald größer werdende Quellwolken aus und nachfolgend nimmt die Schauerneigung zu. "Leider können selbst die besten Wettermodelle Ort und Zeitpunkt der Schauer nicht genau erfassen", weiß der Meteorologe Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Am größten ist das Risiko für zeitweilige Regenschauer westlich von Spittal an der Drau sowie am Nachmittag. Hinweis für alle Freizeitsportler: Man kann auf jeden Fall längere Unternehmungen im Freien durchführen. Die Wolken sollte man jedoch immer genau im Auge behalten. Ein Regenschauer ist manchmal schneller da, als man erwartet. Im Vergleich zum Vortag ist temperaturmäßig wieder ein Trend nach oben erkennbar. Beispielsweise in Seeboden hat es deutlich mehr als 20 Grad (Höchstwert).