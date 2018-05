Seeboden"Hotel Moserhof" feiert 50. Geburtstag

Mit Stammgästen, Familie, Freunden, Wegbegleitern wird das Jubiläum am Millstätter See gefeiert. Hoteliersfamilie Moser-Winkler startet mit vielen Schmankerln in die Saison.

Haben Grund zum Feiern: Die Seniorchefs Robert und Karin Moser, Sohn Bernd sowie die Hoteliers Franziska und Gerhard Winkler (von links) © Rie-Press

Vor 50 Jahren erwarb die Spittaler Unternehmerfamilie Moser (Café Moser) das Traditionsgasthaus Lassnig an der Hauptstraße in Seeboden, welches in der Folge an Robert Moser übergeben wurde. „Als wir angefangen haben, hatten wir bis zu 600 Essen pro Tag. Eine Kellnerin verdiente damals 28.000 Schilling netto, das Trinkgeld kam noch dazu. Sie hat aber auch 14 Stunden gearbeitet“, erinnert sich der jetzige Seniorchef an die gastronomischen Anfänge des heutigen Vier-Sterne-Hotels Moserhof. Anfang der 1970er Jahre wurde mit dem Bau von Betten begonnen, die legendäre Kellerbar „Moser-Keller“ ist heute noch vielen ein Begriff und erinnert an längst vergangene – touristisch höchst erfolgreiche – Zeiten. 2013 haben das Hotel, welches von Robert Moser und seiner Gattin Karin erfolgreich in das neue Jahrtausend geführt wurde, Tochter Franziska und Ehemann Gerhard Winkler übernommen. Die nächste Generation scharrt mit Moritz (4) und Marlene (2) schon in den Startlöchern. Anlässlich der Gründung des Hotels vor 50 Jahren, wird heute Abend (Mittwoch) ein rauschendes Fest mit Stammgästen, Freunden, Wegbegleitern und Vertretern aus Politik und Wirtschaft gefeiert. Die Seniorchefs Karin und Robert Moser werden dabei offiziell in den Unruhestand verabschiedet.

