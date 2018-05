Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Begräbnisfeier findet am Freitag in Kötschach statt © Fotolia/stock.adobe.com

Mit Kurt Simoner haben die Gemeinde Kötschach-Mauthen und der Bezirk Hermagor eine starke Führungspersönlichkeit verloren. Simoner ist am Sonntag im 87. Lebensjahr verstorben. 70 Jahre lang war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kötschach und später Kötschach-Mauthen, wirkte auch als Orts- und Gemeindefeuerwehrkommandant sowie von 1982 bis 1985 als Bezirksfeuerwehrkommandant. Viele Jahre war er aktives Mitglied der Bergrettung und des Obergailtaler Sportklubs. Von 1970 bis 1979 brachte sich Simoner als Vizebürgermeister politisch ein, wirkte an der Umsetzung vieler Infrastrukturprojekte (Hallen- und Freibad, Amts- und Kulturzentrum, FF-Stützpunkt etc.) mit.

