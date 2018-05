In Spittal kann man an einem Nordic Walking-Kurs teilnehmen, in Lurnfeld präsentiert Michael Weger sein neues Buch, in Gmünd kann man mehr über Kindersicherheit erfahren und in Radenthein gibt es eine Lesung.

Beim Nordic Walking-Kurs kann man sich fit halten © ARochau - Fotolia

Nordic Walking-Kurs

Wenn man etwas für seine körperliche Fitness tun will und die Natur liebt, dann ist Nordic Walking laut Martina Mößlacher genau das Richtige. Denn es werden Ausdauer und Kraft trainiert. Der Kurs umfasst fünf Termine zu je 90 Minuten und die Kosten betragen 30 Euro beziehungsweise 7 Euro pro Einzeleinheit. Beginn ist Dienstag, der 15. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr, Treffpunkt ist das Heizhaus am Fratres. Leihstöcke sind vorhanden. Nähere Informationen unter www.bewusst-bewegen.net, Anmeldungen unter Tel. 0699-81 28 11 75 oder unter info@bewusst-bewegen.net

Heilkraft der Gefühle

Am Donnerstag, den 17. Mai präsentiert Michael Weger, um 19.30 Uhr, in der Bibliothek in Lurnfeld sein neues Buch "Die Heilkraft der Gefühle". Er schreibt darin über die häufigsten gefühlsbedingten Krankheiten und Wege zu ihrer Heilung, er erklärt Fakten sowie aktuelle Forschungsergebnisse und bietet zahlreiche Übungsanleitungen für eine gesündere Gefühlswelt. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Sicherheit für ihr Kind

Im Rahmen der Reihe "Große schützen Kleine" findet am Dienstag, den 15. Mai, um 19 Uhr, im Stadtsaal in Gmünd, ein Vortrag zum Thema "Sicherheit für ihr Kind" statt. Da sich 40 % der Kinderunfälle in den eigenen vier Wänden ereignen spricht die Referentin Christine Dollinger darüber, wie man potenzielle Gefahren frühzeitig erkennen und ein sicheres Zuhause schaffen kann. Zu den häufigsten Gefahrenquellen zählen Reinigungsmittel, Medikamente, Fensterstürze und Verbrühungen.

Lesung mit Musik

Zu einer Lesung mit Musik wird am Dienstag, den 15. Mai, um 19.30 Uhr in die Medi@thek in Radenthein geladen. Gerhard Benigni liest und CHL (Christian Lehner) sorgt für die passende Musik. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

