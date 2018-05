Facebook

Technisches Gebrechen an einem Strommasten wird behoben © Jürgen Fuchs

"Die Störung ist behoben", erklärt Kelag-Sprecher Josef Stocker. Am Dienstagnachmittag waren zwischenzeitlich rund 600 Kundenanlagen in St. Oswald und Teilen Bad Kleinkirchheims ohne Stromversorgung. "Die Ursache war ein technisches Gebrechen an einem Strommasten", so Stocker. Die Feuerwehr und Mitarbeiter von Kärnten Netz waren vor Ort, um den Fehler zu beheben.