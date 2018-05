Die Drauradweg Wirte haben sich unter dem Motto Küchengeheimnisse an den Herd gestellt. Ihre Rezepte, vom Osttiroler Kaspressknödel bis zur Kärntner Laxn, sind in ihrem Kochbuch erhältlich.

Drauradweg Wirte Martina Inzko (Wahaha Paradise, Feistritz im Rosental), Karl Brandstätter (Gasthof Post, Oberdrauburg), Wolfgang Patterer (Villacher Brauhof) und Tina Mosser (Hotel Mosser, Villach) © KK/Drauradwegwirte

Rechtzeitig zum offiziellen Saisonauftakt am 1. Mai haben sich die „Drauradweg-Wirte“ etwas Spezielles einfallen lassen. Neben der Kulinarik und dem Service, den sie bisher schon rund um das Rad für ihre Gäste anbieten, wollen sie nun auch ein nachhaltiges sinnliches Erlebnis folgen lassen und haben zu diesem Zweck gemeinsam an einem Kochbuch gearbeitet, in dem sie ihre Küchengeheimnisse preisgeben.

33 Rezepte werden hier von den Wirten vorgestellt, die zum Eintauchen in die regionale Vielfalt sowie zum Nachkochen der traditionellen aber durchaus raffinierten Gerichte einladen. „Ein Kochbuch, das den Radweg begleitet, das ist schon etwas ganz Besonderes“, freut sich Drauradweg Wirte-Obmann Ferdinand Penker. „Jedes der Rezepte stammt von einem anderen Wirt und geht auf die Eigenheiten der jeweiligen Regionen ein.“ Die Bandbreite der vorgestellten Gerichte reicht dabei von Osttiroler Kaspressknödel über Oberdrauburger Käsesuppe bis hin zu Hirschbraten mit Semmelknödel oder Kärntner Laxn. All diese kulinarischen Spezialitäten und Besonderheiten haben eines gemeinsam: Die Produkte stammen ausschließlich aus heimischen Betrieben oder der eigenen Landwirtschaft.