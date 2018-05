Facebook

Verängstigt sitzt die Auerhenne, die zuvor in die Fensterfront des Falkensteiner-Hotels geflogen war, in der Wiese © KK/ARRICH

Für großes Aufsehen unter den Gästen des Hotel Falkensteiner „Carinzia“ in Tröpolach sorgte am Montag eine Auerhenne. Aus unerklärlichen Gründen musste sie zu einem unsanften Landemanöver ansetzen. Es endete mit einem Crash in einer der großen Fensterscheiben des Speisesaales. Hotelgäste beobachteten den Vorfall und riefen sofort nach dem Facility-Manager Markus Arrich. Doch als Nichtjäger war er da mit seinem Latein bald am Ende. Er veständigte unverzüglich Jagdobmann Peter Gratzer. Dem erfahrenen Jäger gelang es mit viel Feingefühl, die angeschlagene Henne zu fangen. Sofort sah er nach möglichen Verletzungen: „Ich war erleichtert, dass die Flügel in Ordnung waren."