Clemens Tamegger, Peter Demschar, Klaus Raunegger, Hedwig & Vincenz Tacoli, Stephanie Tamegger, Michael Printschler und Albert Burgstaller © RIE-PRESS

Dass die Hoteliersfamilie Tacoli zu einem rauschenden Fest anlässlich des Saisonstarts am Millstätter See einlädt, hat bereits Tradition. Hedwig und Alexander Tacoli sowie deren Söhne Vincenz, Clemens und Ludovico, warteten den Gästen Gaumenfreuden aus der Tacoli-Küche, die von Küchenchef Christian Unterzaucher geleitet wird auf, und überraschten mit einem schillernden Feuerwerk.

Den stimmungsvollen Abend am See genossen die Millstätter Vizebürgermeister Albert Burgstaller und Michael Printschler, Erfried Bäck, Präsident der Notariatskammer, Touristikerin Maria Wilhelm, die Leiterin des Bundesforste-Betriebes Kärnten-Lungau, Antje Elsholz, Bezirkshauptmann Klaus Brandner, Immobilienentwickler Hermann Regger, Merck-Chef Klaus Raunegger, Wirtschaftskämmerer Peter Demschar, Morandell-Leiter Clemens Tamegger mit Ehefrau Stephanie, Michael Kerschbaumer, Leiter der Kaslab’n Radenthein, Fotograf Jens August mit Ehefrau Tatjana, die Unternehmer Dieter Landsiedler, Markus Unterdorfer-Morgenstern und Hermann Bärntatz.

Millstatt: Hotel Seevilla feierte Saisonstart Die Adelsfamilie Tacoli rief zur exklusiven Saisoneröffnung und viele Gäste kamen gerne an den Millstätter See. Rie-Press Adalbert Rieder Clemens Tamegger, Michael Printschler, Stephanie Tamegger, Gastgeber Vincenz und Hedwig Tacoli, Peter Demschar, Albert Burgstaller und Klaus Raunegger (von links). Rie-Press Adalbert Rieder Charmante Gastgeber, auch der Wettergott spielte mit: Vincenz, Hedwig und Alexander Tacoli. Rie-Press Adalbert Rieder Ulf Staber feiert demnächst einen runden Geburtstag, er holte sich für die in Spittal im Autohaus geplante Geburtstagsfeier schon Tipps von Alexander Tacoli. Rie-Press Adalbert Rieder Jens August, Fotokünstler und Galerist in Gmünd und Spittal, stellt sich mit einem originellen Geschenk bei der Familie Tacoli ein. Rie-Press Adalbert Rieder Frauenpower: Autohaus Senior-Chefin Evelin Staber, Kunstexpertin Margarethe Miklautz aus Gmünd und die Millstätter Bundesforste-Betriebsleiterin Antje Elsholz. Rie-Press Adalbert Rieder Klicken Sie sich durch die weiteren Fotos. Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder (c) Rie -Press-International +43 664 3043030 Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder 1/56

Verwöhnen ließen sich auch Antiquätenhändlerin Margarete Miklautz, Literaturwissenschaflerin Manon Andreas-Grisebach, Anwalt Franz Oberlercher, Mercedes-Händler Bruno Gruber, Primarius Gerhard Dietrich mit Ehefrau Barbara, Stiftspfarrer Slawomir Czulak, Dirigent Hans Schamberger, das Apotheker-Ehepaar Barbara und Dominik Schantl, Steuerberater Gerhard Schusser, Boutiquen-Besitzerin Marion Neuschitzer, Geschäftsfrau Christine Glinzner-Mosier, Badehaus-Geschäftsführer Alexander Thoma, Unternehmensberaterin Christina Mateju-Ertl und Ehemann Klaus Mateju sowie der ehemalige Para-Triathlet Christian Troger.

