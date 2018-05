Das Haus des Erzählens, das Sagamundo in Döbriach am Millstätter See, begeistert seit zehn Jahren Jung und Alt und entführt in das Reich der Sagen, Mythen und Märchen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie verbrachten sagenhafte Stunden im Sagamundo: Katharina Steiner, Monika Peitler, Manuela Penker, Martina Olsacher, Melanie Golob und Michael Maier © RIE-PRESS

Seit zehn Jahren kann man sich im Sagamundo, dem Haus des Erzählens, auf die Spur von 30 Kärntner Sagen und Märchen machen. Nun gab es ein zauberhaftes Geburtstagsfest, das von Sagamundo-Leiterin Monika Peitler und ihrem Team organisiert wurde. Die Döbriacher Bäcker Sieglinde und Otto Meixner-Müller stellten sich mit einer großen Geburtstagstorte ein. Die Volksschulkinder führten unter der Leitung von Irene Lugger das Lindwurm-Lied auf.

Der Ladies Circle mit Vizepräsidentin Sonja Peitler präsentierte sich in märchenhaften Kostümen und Künstlerin Katharina Steiner stellte ihre Installation „Himmelsgarten“ vor. Von Stelzengeherinnen und Riesenseifenblasen verzaubern ließen sich unter anderen Bürgermeister Michael Maier, Tourismusverbands-Obfrau Melanie Golob, Udo Kreitmayr, Mitbegründer des Sagamundo, die Obfrau der Radentheiner Wirtschaft, Astrid Schmied und Schulleiterin Franziska Schwaiger.

Döbriach am Millstätter See: Sagamundo feierte 10. Geburtstag Stelzengeherinnen als vielbestaunte grazile Eyecatcher vor dem "Haus des Erzählens" in Döbriach. Rie-Press Adalbert Rieder Monika Peitler und Bürgermeister Michael Maier freuten sich über die Geburtstagstorte, geliefert von den Konditoreiprofi-Nachbarn Otti und Sieglinde Meixner-Müller. Rie-Press Adalbert Rieder Gelungene Premiere für das "Lindwurmlied" der Kinder der Volksschule Döbriach. Rie-Press Adalbert Rieder Unter der Installation des "Himmelgartens": Künstlerin Katharina Steiner, Monika Peitler, Manuela Penker, Martina Olsacher, Melanie Golob und Bürgermeister Michael Maier. Rie-Press Adalbert Rieder Die Damen des Ladies Circle 5 Spittal schlüpften in verschiednste Märchenrollen, sie haben heuer auch einen Märchenkalender geschaffen. Rie-Press Adalbert Rieder Märchenhafter Alltag im Döbriacher Tourismusbüro? Monika Peitler rund Nicole Kari verrieten einen lustigen Einblick der Büroarbeit. Rie-Press Adalbert Rieder Bürgermeister Michael Maier und Melanie Golob moderierten die Geburtstagsfeier, die Kids aus Döbriach und Umgebung waren Ehrengäste und durften auch aktiv als Märchenfiguren mitmachen. Rie-Press Adalbert Rieder Klicken Sie sich durch die weiteren Fotos. Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder Rie-Press Adalbert Rieder 1/33

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.