Auch die Kleinsten gaben beim Porcialauf Gas © KK/Michael Kleinsasser

Der Porcialauf im Herzen der Stadt Spittal erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bei der neunten Auflage gingen rekordverdächtige 300 Teilnehmer an den Start. Jung und Alt, Profi- und Hobbyläufer – beim abwechslungsreichen Spittaler Volkslauf ist für jeden etwas dabei.

Die Schnellsten beim Hauptlauf über 7,6 Kilometer waren Sebastian Steindl bei den Herren sowie Theresa Moser bei den Damen.

Die Sieger der weiteren Kategorien: Dietmar Steurer (AK60), Alois Burger (AK70), Lisa Weixelbraun, Florian Rohrer (AK30), Lissi Dona, Christian Kranabetter (AK40), Roswitha Moser, Hans Funder (AK50), Cornelia Wohlfahrt, Ahmed-Ismail Mahamud (Jugendlauf U20), Selina Elbischger, Elias Theurl (Jugendlauf U18), Jasmin Mascher, Clemens Niederwolfsgruber (Schülerlauf U16), Luisa Lerchbaumer, David Ertl (Schülerlauf U14), Fabiola Fortschegger, Alexander Mayr (Schülerlauf U12), Vanessa Oberkofler, Constantin Ortner (Schülerlauf U10), Nadine Mascher, Laurin Lerchbaumer (Schülerlauf U8) und in der Gesamtwertung aller Staffeln das Team von GigaSport (Staffellauf – 3 Runden á 1,9 km)

Laufen für den guten Zweck

Dominik Pacher, bekannt als Benefiz-Ultramarathonmann, nahm an allen Läufen teil und sammelte so Spenden, die einem wohltätigen Zweck zugutekommen. Das umfangreiche Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Infoschau des Jägerbataillons 26, Hüpfburg, Kletterwand der Alpenvereinsjugend, Musik durch DJ Horst Zach und Verpflegung durch die Gulaschkanone des Herressportvereins lockte auch wieder zahlreiche Zuschauer in die Innenstadt.

Organisiert und durchgeführt wurde der PorciaLauf wie jedes Jahr vom Heeressportverein Spittal in Zusammenarbeit mit dem Spittaler Stadtmarkteting. Alle Ergebnisse sowie Fotos finden Sie unter www.raiffeisenläufercup.at

Spittal: 300 Starter beim Porcialauf 300 Starter waren beim Porcialauf in der Spittaler Innenstadt mit dabei. KK/Stadtmarketing Sieger in der Altersklasse (AK) 30 männlich: Rene Tischler (Platz 2), Florian Fohrer (1), Harald Oberkofer (3) mit dem Präsidenten des HSV Spittal Oberst Rudolf Kury, Landesrätin Sara Schaar und Vizebürgermeister Andreas Unterrieder. KK/Stadtmarketing Siegerinnen der AK 30 weiblich: Maria Mitterer-Aßlaber (2), Lisa Weixelbraun (1), Angela Pacher (3) mit Stadtrat Christoph Staudacher und den Gemeinderäten Volker Grote und Rudolf Rainer. KK/Stadtmarketing Siegerinnen AK 10: Lea Mühlmann (2), Vanessa Oberkofler (1), Marie Mayr (3) mit Alfred Unterasinger vom Raiffeisen Läufercup und Oberst Rudolf Kury. KK/Stadtmarketing KK/Stadtmarketing KK/Stadtmarketing 1/6