Lando beim Malen und Sprayen der Maus © KK/LANDO

Die beiden deutschen Graffiti-Künstler Melander Holzapfel, Künstlername Lando, und Christian Böck (Ciscis) zogen vergangene Woche die Blicke vieler Interessierter in der Hinteren Gasse in Gmünd auf sich. Sie erweckten an der Fassade der Galerie Miklautz eine Maus zum Leben, die aus der ehemaligen Speckkammer, die sich einst hinter der Mauer befand, ausbricht. Die Künstler, die bereits im Vorjahr die Fassade des Einkaufszentrums Kulmax in Spittal mit ihrer Spraykunst verschönerten, sind Teil von sieben Künstlern, die in der Galerie Miklautz unter dem Motto „Irritationen“ ausstellen.

Die Graffiti-Künstler Melander Holzapfel und Christian Böck © KK/LANDO

Galeristin und Antiquitätenhändlerin Margarete Miklautz stellt "Augentäuschungen" in den Fokus ihrer diesjährige Ausstellung. Sie wir einen weiten Bogen über die Malerei, Bildhauerei, Animationskunst, Interventionskunst, die Konzeptkunst bis hin zur aktuellen Urban-Art spannen. Christian Einfalt (A), Thomas Judisch (D), Markus Hofer (A), Astrid Köhler (D), Michael Kos (A), Paola Luciani (IT) und der Graffitikünstler Lando (D) werden ausstellen. Spannung und Genuss sind vorprogrammiert, wenn Zeitgenössisches im mittelalterlichen Rahmen der Galerie auf Historisches trifft. Die Vernissage ist am 9. Mai um 19 Uhr.

Die Maus ziert die Fassade in der Hinteren Gasse in Gmünd Foto © KK/LANDO

Das Werk ist vollbracht! © KK/LANDO





