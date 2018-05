Die Holzbau Tschabitscher GmbH siedelte sich 2004 in einer aufgelassenen Möbelfabrik in Steinfeld an. Das war der Startschuss für das heutige Gewerbezentrum mit 20 Betrieben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gewerbe- und Dienstleistungszentrum Oberes Drautal © WILLI PLESCHBERGER

"Je weiter von den Wohnsiedlungen entfernt, desto besser für uns Gewerbetreibende“, sagt Reinhold Tschabitscher. Er bezieht sich auf ein konfliktfreies Miteinander von produzierenden Betrieben und Werkstätten, bei denen Lärm nicht ausbleibt, und ruhebedürftigen Bürgern. Für das Gewerbe- und Dienstleistungszentrum Oberes Drautal-Steinfeld legte der Geschäftsführer der Holzbau Tschabitscher GmbH 2004 auf dem Gelände der ehemaligen AVE-Möbelfabrik den Grundstein. „In den besten Zeiten waren in der Möbelfabrik fast 600 Mitarbeiter beschäftigt. Als das Unternehmen Ende der 1980er-Jahre in Konkurs ging und zwei nachfolgende Firmen den Betrieb nicht mehr auf Vordermann bringen konnten, wurde die Möbelfabrik 2003 endgültig geschlossen. 120 Mitarbeiter waren zuletzt beschäftigt“, schildert Tschabitscher. 2004 kaufte er von der Hypo Leasing Kärnten rund 7300 Quadratmeter auf dem leer stehenden Areal und zog mit seinem Holzbau-Unternehmen in eine der Produktionshallen ein. „Damals führte die Drautalstraße nicht bei uns vorbei, sondern noch durch das Gemeindezentrum. Als die Umfahrung 2006 eröffnet wurde, waren wir verkehrstechnisch perfekt angebunden“, so Tschabitscher weiter.

Weitere Betriebsansiedelungen folgten. 2009 bezogen die Polizisten ihre neue Dienststelle im Gewerbepark. Als wichtige Frequenzbringer folgten 2011 die MPreis-Supermarktkette mit dem Café „Baguette“ und 2013 die ENI-Gutmann Tankstelle. „MPreis herzubringen, gelang mir erst nach fünf Jahren Verhandlungen mit der Unternehmerfamilie Mölk“, sagt der Zimmerermeister, dem für seine Verdienste rund um das Gewerbezentrum Steinfeld 2013 das Kärntner Landeswappen verliehen wurde. Kunst am Bau liegt ihm sehr am Herzen. Zahlreiche Werke des aus Berg im Drautal stammenden Bildhauers Hans-Peter Profunser sind auf dem Gewerbepark-Areal und in den Büros der Tschabitscher Holzbau GmbH zu sehen.

Kunst am Bau mit Profunser-Skulptur © WILLI PLESCHBERGER

Neben 19 weiteren Betrieben war das EF Non-Stop-Fitnesscenter der Letzte, der sich im Oktober 2017 im Gewerbepark, in dem mittlerweile 115 Arbeitsplätze geschaffen wurden, ansiedelte. Die Zusammenarbeit der Betriebe in den Bereichen Marketing und Verkauf schuf Synergien. Tschabitscher: „Damit ist auch gemeint, dass wir uns in gewissen Bereichen gegenseitig Aufträge vermitteln.“

Der "Motor" des Gewerbeparks, Reinhold Tschabitscher © WILLI PLESCHBERGER

Die Tschabitscher GmbH, die 2017 mit dem Landesbaupreis ausgezeichnet wurde, ist seit einem Jahr im Oberen Drautal der erste Komplettanbieter bei Bauprojekten. 25 Mitarbeiter decken Planung, Bauleitung, Holzbau sowie Zimmerer-, Spengler- und Dachdeckerarbeiten ab. Tschabitscher bemüht sich nebenbei um die Ansiedelung weiterer Betriebe: „Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Es gibt noch freien Grund und Hallenflächen für neue Betriebe. Ich werde so weiterrennen, wie ich es in den vergangenen 14 Jahren gemacht habe. Wäre ich nicht vorausgegangen, hätten wir hier eine Industrie-Ruine stehen. Im Oberen Drautal sind wir wirtschaftlich ohnehin benachteiligt. Im Gewerbepark hoffe ich, weiterhin nachhaltige Impulse setzen zu können“, sagt der 51-Jährige.

Der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds und die Austria Wirtschaftsservice GmbH – die Förderbank des Bundes – unterstützen Neuansiedelungen. Bei Interesse geben Reinhold Tschabitscher oder die Marktgemeinde Steinfeld Auskunft.



20 Betriebe im Gewerbepark Arbeitsplätze. Mit dem sukzessiven Ausbau im Gewerbe- und Dienstleistungszentrum Oberes Drautal wurden 115 Arbeitsplätze geschaffen.

Betriebe. Seit 2004 haben sich bis einschließlich 2017 folgende 20 Betriebe angesiedelt: Holzbau Tschabitscher GmbH, Metallbau Thomas Maier, G.E.T. Tschabitscher Handelsunternehmen, Gotthard KG Holzmontagen, Projektmanagement Tschabitscher KG, Obereder Motos, Motopoint Josef Granitzer, Polizeidienststelle Steinfeld, Team Estriche Horst Ritscher, Holztransporte Albert Mussnig, „Gärten mit Esprit“ Andreas Wieser, Schleiftechnik Maier GmbH, MPreis und Baguette Steinfeld, KFZ Wolfgang Glanzer, THL Tischler Holzdesign Lindner GmbH, Tankstelle ENI-Gutmann, Wasch- und Pflegecenter, Metalltechnik Volker Pirkopf sowie das EF Non-Stop-Fitnesscenter.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.