In Trebesing findet ein Liederabend mit der Sängerrunde Tauernhort statt, in Spittal gibt es einen Vortrag über Goethe, Informationen über Gratisnachhilfe und ein Musical und in Kirchbach erfährt man mehr über Superfood.

Die Sängerrunde Tauernhort singt in Altersberg © KK/ARCHIV

Liederabend

Zu einem Liederabend mit der Sängerrunde Tauernhort, unter der Leitung von Melanie Penker, lädt die Dorfgemeinschaft Altersberg am Mittwoch, den 9. Mai, um 20 Uhr, in den Gasthof Preis am Altersberg in der Gemeinde Trebesing. Weiters treten der Dorfxong Millstätter See unter der Leitung von Sabrina Huber auf, Laura Arztmann und Sarah Egger spielen mit der Querflöte, Simon Preis mit der steirischen Harmonika und Raphael Krall mit dem Horn. Durch das Programm führt Roland Wandaller.

"Goethes Italienische Reise - Rom"

Am Montag, den 7. Mai veranstaltet die Società Dante Alighieri Gesellschaft, um 19.30 Uhr, im Schloss Porcia, einen Vortrag zum Thema "Goethes Italienische Reise - Rom". Nach dem ersten Teil im Dezember spricht Manon Andreas-Grisebach diesmal über Rom, der Stadt in der Goethe den Hauptteil seiner Italienreise verbracht hat. Gäste sind herzlich willkommen!

"Superfood - wertvolle Schätze aus dem eigenen Garten"

Zu einem Vortrag mit dem Titel "Superfood - wertvolle Schätze aus dem eigenen Garten" wird am Dienstag, den 8. Mai, um 19 Uhr, in den Sitzungssaal der Marktgemeinde Kirchbach im Gailtal geladen. Die Referentin Iris Jaritz geht der Frage nach, ob unsere heimischen Pflanzen wie Kraut, Kohl, Kren und so weiter mit den Exoten wie Quinoa, Chia oder Goji mithalten können und ob Superfood im eigenen Garten machbar ist.

"Bessere Noten für Ihr Kind"

Die Kärntner Volkshochschulen bieten für alle Pflichtschüler kostenlose Nachhilfe in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch an. Dazu gibt es am Dienstag, den 8. Mai eine Infoveranstaltung in der Lutherstraße 4 in Spittal. Anmeldungen sind unter Tel. (050) 477 73 01 oder unter vhs-spittal@vhsktn.at erforderlich.

"Das Geheimnis der Drachenwand"

Ein Musical für die ganze Familie unter dem Titel "Das Geheimnis der Drachenwand" präsentieren die Kids forever am Mittwoch, den 9. Mai, um 19 Uhr, und am Donnerstag, den 10. Mai, um 16 Uhr, im Stadtsaal in Spittal. Das Stück, unter der Regie von Gertrud Reiterer-Remenyi, handelt von Vorurteilen, Mut, Freundschaft, Lüge und Vergebung. Karten sind im Vorverkauf, um 10 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder, im Porcia Kartenbüro oder unter der Telefonnummer 0660-350 36 41 erhältlich. An der Abendkasse zahlen Erwachsene 12 Euro und Kinder 9 Euro.

