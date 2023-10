Dienstag gegen 11 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein Einbruch in ein derzeit unbewohntes Ferienhaus in der Gemeinde Radenthein, im Bezirk Spittal an der Drau, angezeigt. Die schnell eintreffende Polizeistreife konnte einen 29-jährigen Mann aus dem Bezirk Imst in Tirol auf frischer Tat erwischen.

Der Mann hatte zuvor beim Ferienhaus eine Fensterscheibe in etwa zwei Meter Höhe mit einem Holzscheit eingeschlagen. Über eine Restmülltonne kletterte er ins Haus.

Aus einem Kasten im oberen Geschoss holte er Kleidungsstücke und zog sie an. Ansonsten wurde augenscheinlich nichts Anderes gestohlen. Die Hausbesitzer wurden von dem Einbruch in Kenntnis gesetzt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.