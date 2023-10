Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau fuhr am Montag um 9.32 Uhr mit seinem Pkw auf der Millstätter Bundesstraße (B 98). Aus unbekannter Ursache touchierte er zuerst eine Leitschiene, kam dann im Freilandgebiet von Döbriach in der Gemeinde Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) rechts von der Fahrbahn ab, kam auf den Grünstreifen "Am Göllgraben" und krachte frontal gegen einen Erdwall.

Der 56-Jährige wurde nach Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr Döbriach und der Rettung Radenthein mit schweren Verletzungen vom RK1 ins LKH Villach geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden.