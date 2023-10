Ab heute, Freitag, ist die Krimikomödie "Pulled Pork" mit Paul Pizzera und Otto Jaus in den heimischen Kinos zu sehen. Am Dienstag wurde in Wien Premiere gefeiert. Über den Roten Teppich spazierte dort auch der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng. Denn die 33-Jährige ist in dem Film in einer Nebenrolle zu sehen - als Polizistin Trixi Mooswalder.

Schon im Vorfeld erzählte Naschenweng, dass sie schon immer einmal in einem Kinofilm mitspielen wollte. Und, dass sie sich in einer Polizeiuniform sehr wohl fühle. Auf Ö3 verriet die Kärntnerin in dieser Woche dann auch, wen sie als Polizistin gerne verhaften würde. "Helene Fischer, weil zu sexy", scherzte Naschenweng, die im knappen Lederoutfit auf dem Red Carpet selbst nicht mit ihren Reizen geizte.

Die Kärntnerin wird immer wieder mit Helene Fischer verglichen. Bereits 2015 wandelte sie mit ihrem Video "Federleicht" auf den Spuren von Fischers "Atemlos". Im Vorjahr standen die beiden dann im Gasteinertal zum ersten Mal auf einer Bühne.