Wüste Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in Mühldorf im Bezirk Spittal an der Drau ab: Gegen 1.30 Uhr bedrohte auf dem Parkplatz vor einem Lokal ein alkoholisierter 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mehrere Personen mit einem Messer.

Messer sichergestellt

Der Mann, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, flüchtete nach der Tat. Er wurde von Zeugen verfolgt und nach kurzer Zeit von Polizeibeamten festgenommen. Das Messer wurde aufgefunden und sichergestellt. Eine Alkotest beim 18-Jährigen verlief positiv. Eine Einvernahme konnte bisher noch nicht erfolgen. Laut Polizei werden weitere Erhebungen geführt.