Große Aufregung gab es am Freitagabend im Oberkärntner Bezirk Spittal: Gegen 18 Uhr wurde im Bereich Spittal–Seeboden–Millstätter See ein großer Polizeieinsatz gestartet. An wichtigen Verkehrsknotenpunkten hat die Polizei Sperren errichtet. Kraftfahrzeuge und deren Insassen wurden kontrolliert. Die Kontrollen wurden auch auf Teile der Bezirke Hermagor, Villach und Feldkirchen ausgeweitet.

An zahlreichen Straßen um Spital sind Polizisten postiert © Holzfeind

Laut Polizei hat ein Kind – zwischen fünf und zehn Jahren – beobachtet, wie ein anderes Kind – ebenfalls in diesem Alter – zwischen zwei Männern übergeben wurde. Zugetragen haben soll sich der Vorfall im Zentrum der Stadt Spittal, nahe einem Kinderspielplatz. Danach sei ein Mann mit dem Kind plötzlich davongefahren.

Die Lage ist derzeit noch sehr unklar, die Zeugenaussage wird ernst genommen. "Eine Alarmfahndung läuft. Der Sachverhalt ist aber noch nicht verifiziert und muss geklärt werden. Es gibt aktuell jedoch keine Vermisstenanzeige", hieß es vonseiten der Polizei. Laut offiziellen Stellen wurde die Alarmfahndung um 20.30 Uhr beendet. Neue Erkenntnisse bzw. eine Meldung, die auf ein vermisstes Kind hindeutet, hat es bis dahin keine gegeben. Die örtlichen Polizeistreifen bleiben aber weiter in Bereitschaft.