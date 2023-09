Große Aufregung gab es am Freitagabend im Oberkärntner Bezirk Spittal: Gegen 18 Uhr wurde im Bereich Spittal–Seeboden–Millstätter See ein großer Polizeieinsatz gestartet. An wichtigen Verkehrsknotenpunkten hat die Polizei Sperren errichtet. Kraftfahrzeuge und deren Insassen wurden kontrolliert. Die Kontrollen wurden auch auf Teile der Bezirke Hermagor, Villach und Feldkirchen ausgeweitet.

An zahlreichen Straßen um Spital sind Polizisten postiert © Holzfeind

Laut Polizei hatte ein Mädchen Anzeige erstattet, dass ein Kind in der Nähe eines Spielplatzes in Spittal/Drau entführt worden sei. Dies hatte dem Mädchen ein elfjähriger Bub zuvor erzählt. Der Elfjährige habe beobachtet, dass in einiger Entfernung ein Mann mit einem circa fünf- bis zehnjährigen Kind zu einem schwarzen Audi gelaufen sei, den Buben in das Auto gezerrt habe und davongefahren sei. Ein weiterer Mann sei den beiden nachgelaufen. Der Audi soll ein Kennzeichen aus dem Bezirk "Villach Land" gehabt haben.

"Aufgrund der glaubhaften Schilderung wurde eine Alarmfahndung ausgelöst", heißt es vonseiten der Polizei. An der Fahndung war auch der Polizeihubschrauber Libelle beteiligt. Gegen 20.30 Uhr wurde diese jedoch beendet, da kärntenweit keine Abgängigkeitsanzeige oder eine Anzeige wegen eines entführten Kindes vorlag.

Ermittlungen laufen

"Wir haben vorerst keine weiteren Anhaltspunkte", sagt Kontrollinspektor Günther Granitzer von der PI Spittal/Drau am Samstag. Die Ermittlungen laufen. Auch der Elfjährige soll noch einmal befragt werden.