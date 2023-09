Im Wolfsbergtunnel auf der A10-Tauernautobahn bei Spittal an der Drau hat sich am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Salzburg ein Auffahrunfall ereignet. Vier Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt.

Ein 31-jähriger Mann aus Deutschland musste kurz nach der Einfahrt in den Tunnel aufgrund einer Staubildung stark abbremsen. Die nachkommenden Fahrzeuglenker – ein 70-jähriger Mann aus Italien, eine 33-jährige Frau sowie ein 52-jähriger Mann, beide aus dem Bezirk Spittal an der Drau – konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren dem jeweils vorderen Pkw auf. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Der Wolfsbergtunnel musste für die Aufräum- und Bergearbeiten fast eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden.