Die Abende in guter Atmosphäre ausklingen zu lassen, klingt doch nach einem Plan. Dabei noch nette Bekanntschaften zu machen, und vielleicht sogar sein "Perfekt Match" zu finden, ist noch ein Bonus obendrauf. Der Gasthof Raggaschlucht in Rangersdorf macht das beim ersten Mölltaler Speed-Dating am 22. September ab 17 Uhr möglich.

Das erste Mölltaler Speeddating in Rangersdorf, Gemeinde Flattach © Gasthaus Raggaschlucht

"Meine Kellnerin Lena Pußnig wollte eine Veranstaltung machen, die es noch nicht gegeben hat, so sind wir auf das Speed-Dating gekommen", sagt Michael Salentinig, Betreiber des Gasthofes. Im rund vier Minuten-Takt können sich Frauen und Männer kennenlernen. Salentinig: "An den Tischen unterhalten sich immer zwei Personen, dann wird rotiert, sodass sich jeder kurz vorstellen kann." Dabei kann der Partner fürs Leben gefunden werden, oder einfach ein Freund.

Im Gasthof Raggaschlucht findet das erste Mölltaler Speed-Dating statt © Franz Gerdl

Die Mitarbeiter garantieren: "Egal, ob man den Richtigen oder die Richtige findet, für einen gemütlichen Abend wird gesorgt." Also für alle Single-Damen und -Männer: die Liebe könnte nur einen Tisch im Gasthof Raggaschlucht entfernt sitzen.