Gar nicht so einfach war es, je nach Altersklasse den Boulderturm bis zu vier Mal zu durchklettern, vier Runden mit dem Mountainbike über 4,4 Kilometer zu drehen und dann noch drei Runden über 3,3 Kilometer entlang der permanenten Crosslaufstrecke zu absolvieren.

Zahlreiche Eltern und Großeltern säumten die einzelnen Streckenabschnitte, feuerten ihre Sprösslinge an und verabreichten Erfrischungsgetränke. Mit viel Beifall wurden die jungen Sportler förmlich ins Ziel getragen, wo so mancher ziemlich erschöpft ins Gras sank und erst einmal verschnaufen musste, ehe er die ersten Worte – Lob und auch Flüche – über die Lippen brachte. Nach kurzer Erholungsphase gab es das wohlverdiente Würstel und Limonade.

Mit Marta Gorganutti war auch eine junge Italienerin am Start, deren Eltern sich vom Bewerb ebenso begeistert zeigten wie die Eltern des besten Kletterers aus Vorarlberg, Sebastian Ranner. Den letzten Höhepunkt des Tages schuf man mit der Siegerehrung, bei der schöne Trophäen für die Teilnehmer in den elf Bewerbsklassen zur Verteilung kamen. Mit dem Versprechen auf Fortsetzung beim 24. Alpintriathlon im nächsten Jahr trat man den Heimweg an.