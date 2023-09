In der Gemeinde Radenthein drangen bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in ein Wohnhaus ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Die Bewohner, die im Haus schliefen, bemerkten von dem Einbruch nichts.

Bei einem weiteren Einbruch im selben Siedlungsgebiet drangen Unbekannte nach Aufbrechen eines Kellerfensters in ein Wohnhaus ein, durchsuchten Räumlichkeiten und Schränke und stahlen Bargeld und hochwertigen Schmuck. Auch in diesem Fall schlief die Bewohnerin im ersten Stock und bemerkte vom Einbruch nichts.

Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Derzeit gibt es keine Täterhinweise, weitere Ermittlungen werden geführt.