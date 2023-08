Das sind keine guten Nachrichten für alle Fans von Melissa Naschenweng in der Schweiz! Wie der Schlagerstar am Montag auf seiner Instagram-Seite mitteilte, müssen die Schweizer Tourdaten vom Herbst ins nächste Jahr verschoben werden. "Aufgrund der massiv gestiegenen Produktionskosten seit Planung dieser Tour Anfang 2022 müssen wir die Produktion komplett überarbeiten. Wir bedauern diesen Schritt sehr, aber die fehlende Wirtschaftlichkeit lässt uns keine andere Möglichkeit", heißt es in dem Posting. Das Management von Naschenweng war am Montag für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen.

Die Info vom Montag © Instagram

Zudem wurden die Schweizer Fans darüber informiert, dass zwei der Konzerte nicht an den bisher geplanten Orten stattfinden werden können. Es gibt Ersatztermine. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Aktuell tourt die Kärntnerin durch Deutschland. Am Mittwoch spielt sie mit ihrer Band in der Freiluftbühne Altusried, am Donnerstag im Amphitheater Hanau, am Freitag geht es weiter nach Alsfeld in Hessen. Das nächste Österreich-Konzert findet am Samstag bei der Talstation Königsberg Lifte in Hollenstein an der Ybbs statt.