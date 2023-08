Ein Reitunfall hat sich am Sonntag in der Gemeinde Greifenburg, Bezirk Spittal/Drau, ereignet. Eine zehnjährige Schülerin stürzte am Nachmittag bei einem Ausritt von ihrem Pferd.

Das Mädchen erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung lieferte die Zehnjährige in das Krankenhaus Spittal/Drau ein.