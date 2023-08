Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Spittal/Drau ereignet. Gegen 3 Uhr in der Früh wurde die Polizei alarmiert. Auf der Edlinger Straße hatte sich ein Pkw überschlagen, der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Vom Unfalllenker fehlte jedoch jede Spur.

"Es wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Lenker beim Unfall verletzt hatte. Diese verlief bis dato negativ", so die Polizei am Samstag. Auch konnte der Zulassungsbesitzer des Pkw an seiner Wohnadresse nicht angetroffen werden. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren, beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Pkw geriet ins Schleudern

Auch in Villach wurde die Polizei in der Nacht zu einem Unfall gerufen. Gegen 5 Uhr war eine 23-jährige Villacherin mit ihrem Pkw auf der Faakerseestraße in Richtung Drobollach unterwegs. Auf Höhe Mittewald soll ihr in einer Linkskurve ein dunkler Pkw entgegengekommen sein. Um eine Kollision zu verhindern, verriss die Frau das Lenkrad. Der Pkw kam ins Schleudern, überschlug sich und landete auf dem Dach. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt ins LKH Villach gebracht, ein Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen.