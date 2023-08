Gletscher geben Leichen frei: das Warten auf den nächsten Ötzi

Schmelzende Gletscher haben heuer bereits zwei Leichen freigegeben. Das Eis wird in Zukunft noch mehr „Schätze“ offenbahren. In den Hohen Tauern gelten 50 Personen als vermisst, in Südtirol werden Tausende Gletscherleichen vermutet.