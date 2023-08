Per Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Sarah Sick (34), die in Sachsenburg ein Hausbetreuungsunternehmen betreibt, eröffnet. Ob von der Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. Zur Höhe der Passiva kann derzeit ebenfalls nichts gesagt werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Hannes Gabriel aus Seeboden bestellt. Forderungen können bis zum 11. September über den AKV EUROPA unter E-Mail klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter ins.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.