Sie fanden im ewigen Eis ihre letzte Ruhestätte

Am Montag wurde im Bereich des Schlatenkees in Osttirol die Leiche eines seit 2001 vermissten Bergsteigers gefunden. In den Hohen Tauern werden zahlreiche weitere verunglückte und vermisste Wanderer vermutet. Polizei Heiligenblut führt seit 1938 Aufzeichnungen.