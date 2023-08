Zwei Freizeitsportler sind am Samstagnachmittag auf Kärntens Bergen tödlich verunglückt: Gegen 13.30 Uhr tätigte eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land den Polizeinotruf und gab an, dass sie soeben beobachtet habe, wie ein Mann beim Abstieg vom Ankogel gestolpert und abgestürzt sei. Vom Notarzthubschrauber Martin 1 konnte der Verunfallte kurz nach 14 Uhr in steilem Gelände liegend auf einer Seehöhe von 3020 Meter aufgefunden werden.

"Zu diesem Zeitpunkt war der Mann schon verstorben", teilt die Polizei mit. Vom Polizeihubschrauber wurde der Leichnam geborgen. Da er keinerlei Dokumente bei sich trug, musste die Identität erst im Nachhinein festgestellt werden. Sonntagmittag gab die Polizei bekannt, dass es sich beim Verunglückten um einen 58-jährigen Mann aus dem Bezirk Liezen handelt.

Alleine abgestiegen

Eine 62-jährige Frau aus der Steiermark (Graz-Umgebung) wanderte indes am Samstag mit mehreren Bekannten von der Kattowitzer Hütte auf den Gipfel des Großen Hafner (3076 Meter Seehöhe). Gegen 15.30 Uhr stieg sie alleine vom Gipfel in Richtung Kattowitzer Hütte ab. Auf einer Seehöhe von rund 3040 Meter dürfte sie gestolpert sein und stürzte über steiles, felsdurchsetztes Gelände rund 50 Meter in Richtung Ochsenkar ab.

Ein nachfolgender Bergsteiger entdeckte die regungslos am Boden liegende Frau und setzte die Rettungskette in Gang. Der Rettungshubschrauber RK 1 konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Bergung des Leichnams erfolgte mittels Seilbergung durch den Polizeihubschrauber Libelle.