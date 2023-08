Schwerer Unfall am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in Oberkärnten. Ein neunjähriger Bub aus den Niederlanden war mit seinen Eltern in der Geißlochklamm in Feistritz in der Gemeinde Berg im Drautal wandern, als er über einen Felsvorsprung drei Meter abstürzte. Sein Vater verständigte die Rettungskräfte.

Die Familie schaffte es zu einem nahegelegenen Campingplatz, wo der verletzte Junge von der Rettung Greifenburg erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Lienz gebracht wurde.