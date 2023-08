Durch vergammeltes, vermutlich aus Polen importiertes Hühnerfleisch, das in Kebab verarbeitet war, dürften sich 27 Menschen in ganz Österreich mit Salmonellen infiziert haben. In Kärnten wurde, wie das Land jetzt bestätigte, nur ein Fall registriert. Besonders tragisch daran: Die Infektion verlief beim 63-jährigen Oberkärntner schwer, der Mann starb im Juli.